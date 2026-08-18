Según trascendió, se descartó la presencia de 800 fanáticos albos en el Estadio Nacional este domingo 23 de agosto.

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo perdió una cuota de tensión. ¿La razón? En la semana previa al duelo más importante del país, se revirtió una medida anunciada.

Según informó el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, este compromiso no contará con la presencia de hinchada visitante. Es decir, se descartó que 800 fanáticos albos arriben al Estadio Nacional.

Pese a que ello había sido confirmado por las autoridades en las semanas previas, hubo una advertencia clave en las últimas horas. Es por eso que el encuentro solamente dispondrá de seguidores locales.

“Sin hinchas visitantes se jugaría el Superclásico de este domingo“, comenzó señalando el comunicador mediante su cuenta personal de X.

Sobre la misma línea, el reportero agregó: “La Seremi de Seguridad realizó un informe negativo respecto a la presencia de los hinchas de Colo-Colo en el Estadio Nacional“.

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Publicidad

El Superclásico sufre inesperado revés

De este modo, Universidad de Chile tendrá el recinto de Ñuñoa a completo placer. No quedan boletos disponibles para el partido válido por la fecha 20 de la Liga de Primera.

¿Cuándo se jugará? Está pactado para este domingo 23 de agosto. Se disputará desde las 15:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.