¡Remezón en U. de Chile! Prisión preventiva para Michael Clark: “Peligro para la sociedad”

Luego de abandonar su puesto en Universidad de Chile a través de Azul Azul, el empresario será privado de libertad.

Universidad de Chile tiene novedades sobre Michael Clark. El antiguo presidente de Azul Azul y que tuvo que dejar el cargo por prohibición de la CMF, recibió un nuevo mazazo por el caso Sartor.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago, tras solicitud de la Fiscalía, solicitó prisión preventiva para el empresario. Se le acusa de participar en seis delitos económicos, aunque las indagaciones mantienen su curso.

¿Por qué se toma dicha medida contra el ex dueño de Tactical Sports? Su libertad se considera un “peligro para la sociedad y el éxito de la investigación“, según expuso la jueza Paulina Moya.

A su vez, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez también sufrieron la misma determinación. En tanto, Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera cumplirán arresto domiciliario y tendrán arraigo nacional.

Pese a que Fiscalía pidió 200 días para continuar con la investigación, la jueza decretó que serán 120.

Michael Clark ingresará a prisión preventiva. (Foto: Agencia ATON)

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Los delitos que se le imputan a Michael Clark

Según acreditó el Tribunal, hay elementos suficientes para demostrar que el ex mandamás de Universidad de Chile incurrió en: