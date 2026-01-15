Colo Colo comenzó con el pie derecho su participación en la Serie Río de La Plata tras imponerse por 4-3 en la definición a penales frente a Olimpia de Paraguay, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos. En un duelo intenso y con pocas licencias, el ‘Cacique’ mostró solidez defensiva y carácter para quedarse con el triunfo desde los doce pasos.

Una vez finalizado el encuentro, Fernando De Paul fue una de las voces que sacó conclusiones positivas del estreno albo en la temporada: “Contento que arrancamos bien el año, venimos de una pretemporada muy dura. Estos partidos al ser los primeros puede haber imprecisiones. Contento por todos los chicos que hicieron un esfuerzo bastante grande”, expresó el arquero, destacando el trabajo colectivo por sobre cualquier actuación individual.

De Paul fue capitán esta noche en el primer partido de 2026 en Colo Colo.

El guardameta también valoró la exigencia del rival y la importancia de este tipo de compromisos de preparación: “Son equipos fuertes, importantes en su país. Los rivales que nos tocaron son buenos así que servirá”, señaló.

Pero la jornada tuvo un componente especial para De Paul, ya que además de responder cuando fue exigido, portó la jineta de capitán. Un rol que asumió con orgullo y responsabilidad: “Es un privilegio muy grande, siempre agradecido de mis compañeros que aceptan esa decisión, al técnico que me da esa confianza”, comentó el arquero tras el encuentro.

En esa misma línea, el portero albo remarcó lo que significa liderar a un plantel tan exigente como el de Colo Colo: “Mucha responsabilidad, estoy en un club muy importante, espero hacerlo de la mejor manera, me preparo para eso”, agregó, evidenciando su compromiso con el rol que le ha encomendado Fernando Ortiz.

Así, el Cacique no solo celebra un triunfo en su debut internacional de pretemporada, sino que también encuentra señales positivas en la consolidación de liderazgos dentro del plantel. Y en ese escenario, Fernando De Paul asoma como una voz fuerte dentro y fuera de la cancha, decidido a estar a la altura del desafío.

DATOS CLAVE