Colo Colo ya tiene fecha para la reanudación de su revancha contra Deportes Puerto Montt

El conjunto albo tiene pendiente dicho compromiso desde el martes 6 de octubre. Se jugará casi un mes después.

Colo Colo espera dejar atrás todos los dolores de cabeza que le ha presentado su revancha contra Deportes Puerto Montt. El cuadro de Macul ya tiene fecha para reanudar el duelo de vuelta por los cuartos de final de Copa Chile.

Tras la suspensión del martes 6 de octubre (con 45′ ya jugados), el conjunto albo no pudo completar el cruce el martes 20 del mismo mes y debió aguardar por la resolución de las autoridades para conocer la nueva programación.

Y según informa Radio ADN, ya hay un veredicto: se fijó el lunes 2 de noviembre como jornada definitiva para zanjar la llave. No cambiará de sede como se especuló en algún instante.

“Los 45 minutos restantes entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se desarrollarán el lunes 2 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental“, indicó el medio.

“Los Hijos del Temporal vendrán desde Calama, considerando que el sábado 31 de octubre cerrarán la Primera B ante Cobreloa, mientras que el Cacique habrá jugado el viernes 30 de octubre con la Universidad de Concepción“, agregó.

Colo Colo zanjará su cruce contra Deportes Puerto Montt el 2 de noviembre. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo recibirá a Deportes Puerto Montt

Cabe consignar que el elenco popular mantiene la ventaja 2-0 sobre su símil sureño: Lautaro Pastrán anotó en el 90+4′ de la ida y Javier Correa convirtió el tanto de la vuelta en el minuto 11.

Si tras el cierre en el Estadio Monumental no hay alteraciones en el marcador global, Colo Colo avanzará a semifinales de Copa Chile. ¿Eventual rival? O’Higgins dejó en el camino a Deportes Concepción.