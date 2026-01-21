Colo Colo hoy tendrá su último partido dentro de la pretemporada en Uruguay dentro de la Serie Río de La Plata, en donde los ‘Albos’ se enfrentarán ante Peñarol en el Estadio Centenario.

Pensando en esta temporada, el ‘Cacique’ sigue con el foco puesto en lo que es este mercado de pases, en donde el estratega Fernando Ortiz, sigue esperando por refuerzos para este 2026.

En las últimas horas, desde la dirigencia de Colo Colo se abrirían a la posibilidad de sumar más refuerzos en este mercado ante la inminente salida de Lucas Cepeda, en la que un viejo anhelo de Ortiz, vuelve a aparecer en su camino.

Se trata del seleccionado nacional, Diego Valdés, quien hoy en día milita en Vélez Sarsfield de Argentina y estaría nuevamente en carpeta de los ‘Albos’ para ser una opción de fichaje en este mercado.

Valdés es opción nuevamente en Colo Colo | Foto: Photosport

Así lo informó el sitio Dale Albo, en la que indicaron que el seleccionado nacional está en carpeta de la dirigencia de Colo Colo para poder reforzar el mediocampo del ‘Popular’.

El estratega Fernando Ortiz ya manifestó su deseo a inicios de este mercado en poder contar con Diego Valdés, a pesar de lo complejo que podía ser su arribo, pero ahora, con esta nueva posibilidad que aparece, espera que su anhelo pueda concretarse.

Los próximos días sin duda que serán cruciales en Colo Colo para saber que será del mercado del ‘Popular’, en donde Diego Valdés es uno de los candidatos para poder reforzar al ‘Cacique’.

En Síntesis