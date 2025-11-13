Este jueves el entrenador Fernando Ortiz de Colo Colo habló con Radio ADN en medio de las dos semanas de preparación que tiene el cuadro popular para su próximo partido, que será ante Unión La Calera el domingo 23 de noviembre en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

En la instancia, el técnico argentino fue consultado por la conformación del plantel para la próxima temporada, donde también se evaluará su continuidad.

Ante aquello, el DT de 47 años adelantó que ya existen conversaciones en materia de refuerzos y también habló de un nombre concreto.

“No soy mucho de hablar del futuro, pero estamos en conversaciones”, confesó el ex estratega del Santos Laguna.

Fernando Ortiz ya piensa en el próximo mercado de fichajes de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En esa línea, fue consultado por un nombre concreto, el del volante nacional Diego Valdés, que desde hace algunos mercados está sonando para reforzar al Cacique. Quien actualmente milita en Vélez Sarsfield, fue dirigido por el Tano Ortiz en el América de México.

“Diego yo creo que es un jugador que habla por sí solo. Yo más allá que lo tuve en América de México, él ha demostrado que es un jugador excelente. También es un hombre que suena como lo dije anteriormente, pero el análisis final lo vamos a hacer terminando la temporada. Ahí veremos qué nombres van a surgir y qué nombres se pueden llegar a ir”, indicó.

Los jugadores que deben retornar a Colo Colo

También se refirió a los jugadores que están a préstamo y que deben volver a Macul, como el extremo Cristián Zavala que fue campeón con Coquimbo Unido y el arquero Brayan Cortés que se consagró con Peñarol en Uruguay.

“Hay muchos jugadores que tiene que retomar la institución, no por una elección del entrenador, sino por contratos laborales. Nombres que tienen que regresar, nombres que se van a ir, nombres que pueden venir. Estas cosas suceden siempre en instituciones grandes”, cerró el exfutbolista.

