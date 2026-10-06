Figura de Colo Colo le hace ‘ojitos’ a la Liga MX: “Es atractivo el mercado mexicano”

Una de las figuras indiscutidas de Colo Colo, actualmente en la gira de la Selección Chilena, destacó el atractivo y nivel que ofrece el fútbol mexicano.

Uno que atraviesa un tremendo momento desde su llegada a Colo Colo, es Jonathan Villagra. El defensor central ha sido una de las figuras del equipo de Fernando Ortiz en la temporada 2026 y su buen rendimiento le permitió dar el salto a la Selección Chilena, donde disputó sus primeros dos partidos como titular durante la gira por Norteamérica.

El exjugador de Unión Española se ha consolidado como uno de los pilares de la defensa alba durante esta temporada, formando una sólida línea de tres junto a Arturo Vidal y Joaquín Sosa. Su presente también ha despertado atención de cara al futuro, especialmente considerando que a sus 25 años podría convertirse en una alternativa atractiva para mercados extranjeros.

En conferencia de prensa previa al amistoso entre Chile y México en Los Ángeles, Villagra fue consultado por la Liga MX y no dudó en destacar el crecimiento que ha tenido el fútbol azteca: “Es atractivo el mercado mexicano, obvio. Ha ido en un ascenso a gran nivel”, señaló el defensor de Colo Colo.

Villagra incluso destacó lo que significa la liga mexicana para los futbolistas chilenos, además de su conexión con el fútbol europeo. “Exporta mucho hacia Europa. Tiene muy buenos equipos, se compite a un gran nivel. Para el jugador chileno es muy abordable ir al mercado mexicano”, aseguró.

Villagra también elogió a la Selección Mexicana

Respecto al rival que tendrá Chile en Los Ángeles, el defensor albo también tuvo palabras positivas para el combinado azteca que dirige Rafael Márquez.

Publicidad

“La selección mexicana desde Chile se ve bien. Hicieron un muy buen papel en el Mundial, lo dieron todo. Quedaron eliminados contra una selección favorita, candidata. Pero compitieron a gran nivel, van en alza”, sostuvo Villagra.

Finalmente, sobre el amistoso ante el ‘Tri’, Villagra cerró: “Será un partido peleado para nosotros. Nos sirve competir con selecciones así que están pasando un buen momento y vienen bien. Feliz de jugar este tipo de partidos“.