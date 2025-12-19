A casi un año de su salida de ESPN, el periodista deportivo Francisco Sagredo reflexionó sobre el rol de los paneles deportivos en televisión y abordó su despido de la señal internacional donde se desempeñó como conductor de F90.

Actualmente, el programa es conducido por Dante Poli y el panel está compuesto mayoritariamente con exfutbolistas, situación que le genera ruido al actual comentarista de Radio Agricultura, donde encabeza el programa matinal.

En conversación con Radio La Metro, el exrostro de TVN dialogó sobre su desencanto con la industria televisiva y realizó una dura reflexión sobre el rumbo que han tomado los programas televisivos de deportes.

“Me empecé a dar cuenta de que me estaba aburriendo. Cualquier tema que me parecía interesante, de arriba venía la orden de ‘oye, déjense de criticar a la ANFP, que somos socios de la selección’, ‘dejen de criticar a la Conmebol, que somos socios de la Copa Libertadores’”, comentó de entrada el periodista.

“Partí con dos o tres futbolistas en el panel, después éramos seis y yo era el único periodista. No tengo nada contra los futbolistas, tengo muy buenos amigos exfutbolistas, pero yo siento que los paneles de fútbol tienen que ser una amalgama“, agregó el comentarista.

“Claramente para mis jefes yo estaba equivocado, que esto es una industria, que tiene otros aspectos que van más allá de si la pelota entró o no, si estaba bien parada la defensa o si hay offside o no…”, mencionó.

“Entonces, cuando empecé a aburrirme, dije que podía reinventarme, transformarme en una especie de showman que opinan y saben de todo, que enfrentan a un político o empresario, pero ese personaje no me gusta, no me siento cómodo”, remató.

Datos clave…