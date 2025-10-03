En las últimas horas el entrenador de la Selección Chilena sub 20, Nicolás Córdova dio una conferencia previa al duelo de Chile ante Egipto por el Mundial, en la que generó mucho debate por lo que fueron sus palabras y principalmente, por el concepto de las ‘métricas’.

Sobre esto, en esta jornada el periodista nacional Francisco Sagredo comentó en el programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura lo que fueron estas palabras, en la que mostró todo su descontento por lo que expresó Córdova en conferencia.

“Nicolás al parecer vive en una dimensión paralela al fútbol, porque esto no es un excel, el fútbol no es porcentaje, posesión, cuantas recuperaciones, que tuvimos tanto control, que la faceta defensiva y ofensiva, el fútbol es también es de resultados”, parte señalando Sagredo.

Siguiendo en aquello, el comunicador agregó que sin duda las expectativas dentro de este equipo son altas, teniendo en consideración que es local en su Mundial y en lo que es el trabajo que ha entablado Córdova en la series menores.

“Cuando tu eres local en un Mundial, hay expectativas y también hay expectativas cuando trabajaste dos años de que el equipo tenga cierto funcionamiento, cierta inventiva para generar peligro, cosa que el equipo no ha tenido”, remarcó.

Los dichos de Córdova generaron debate| Foto: Photospor

Sagredo y su consejo a Córdova

Finalmente, Sagredo le dejó un contundente mensaje a Nicolás Córdova, en la que le recomendó alejarse de las polémicas y encrepar a la prensa, en la que el enumeró casos de personas que realizaron aquello y que no duraron muchos en sus cargos de entrenador en Chile.

“Un consejo con mucha humildad, soy más viejo que tú, hace una revisión, el archivo no miento, cada vez que los entrenador empiezan a pelearse de que ustedes no saben, que el problema es la prensa, mira como terminaron, pregúntale a Mario Salas en Colo Colo, a Juvenal Olmos en la selección, cuando el entrenador empieza a ver enemigos que le tiene quedar lo mismo, dedicate a trabajar y no a los periodistas de que no entienden o no saben. No somos expertos, pero esto no es un excel”, cerró.