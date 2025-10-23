El sufrido empate 2-2 que Universidad de Chile consiguió sobre la hora ante Lanús, tras ir 0-2 abajo, dejó un sabor a hazaña en un Estadio Nacional sin hinchas.

El resultado dejó la llave abierta, pero el análisis post-partido ha sido unánime: el equipo de Gustavo Álvarez fue muy superior en el complemento y el Granate se replegó de manera exagerada, mostrando muy pocas herramientas ofensivas tras sus dos goles.

Pancho Sagredo le pone todas sus fichas a la U ante Lanús en Argentina

Uno de los análisis más contundentes tras el partido fue el del periodista Francisco “Pancho” Sagredo, quien en la transmisión oficial de Radio Agricultura alzó la voz.

“El 2 a 2 era lo mínimo que merecía la U porque en el segundo tiempo Lanús casi no pasó la mitad a la cancha y mostró muy poco”, afirmó Sagredo, validando el dominio absoluto de los azules en el complemento.

Lejos de ver un escenario complejo en la revancha, el comentarista se mostró muy optimista con las opciones de la U, lanzando una frase lapidaria sobre el nivel exhibido por el conjunto argentino en el Coloso de Ñuñoa.

“Me parece si es que esto es Lanús, la U va a pasar”, declaró el reconocido comunicador.

La U viajará a Buenos Aires en búsqueda del pase a la gran final | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Para cerrar su idea, Sagredo se puso en el lugar de Mauricio Pellegrino: “Su técnico le dirá a sus jugadores que con este nivel fueron ampliamente superados por la U”.