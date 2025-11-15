La Selección Chilena logró una victoria por 2-0 sobre Rusia, un triunfo que alivió en parte las dudas que venía dejando el proceso interino del entrenador Nicolás Córdova.

Aunque el estilo de juego de La Roja aún genera debate entre los hinchas chilenos, los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton le permitieron a Córdova respirar en medio de un escenario cargado de cuestionamientos.

¿Lo más destacable? Los delanteros lograron capitalizar las pocas oportunidades que tuvieron en el compromiso, algo que no venía siendo habitual en el Equipo de Todos durante los últimos cotejos.

La Roja ahora deberá afrontar su segundo amistoss de esta fecha FIFA de noviembre | FOTO: Sipa/Photosport

Francisco Sagredo queda conforme con el triunfo de La Roja

En ese contexto, las miradas se posaron rápidamente en el análisis de distintos periodistas, entre ellos Francisco Sagredo, quien dio su punto de vista en la transmisión oficial de Radio Agricultura.

“Cualquier cosa que venga que no sea perder es bueno. Compitió y fue contundente, especialmente, y se defendió bastante bien. Se le ganó a un equipo europeo, algo que no siempre le pasa a Chile”, afirmó Sagredo tras el compromiso.

El periodista también destacó los rendimientos de dos nombres propios: “Buen partido para Tapia, que anotó y se le mide por goles; puede tomar confianza, y lo mismo con Brereton”, apuntó el comentarista, valorando el impulso que este triunfo puede significar para ambos delanteros..

En síntesis…

La Roja venció 2-0 a Rusia en su último amistoso y dejó sensaciones más positivas que negativos en el proceso interino de Nicolás Córdova.