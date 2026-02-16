Colo Colo sumó una nueva alegría en este inicio de año y el ciclo de Fernando Ortiz sigue agarrando fuerza dentro del torneo nacional tras conseguir su victoria por 1-0 ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, resultado que lo acerca a la cima del torneo.

Dentro de esta victoria, hubo un punto de preocupación por la situación del atacante, Javier Correa, quien salió reemplazado en el primer tiempo tras sufrir un problema físico, el que terminó desatando una furiosa reacción del goleador argentino en la banca de suplentes.

Tras lo que fue esta situación, el mismo atacante argentino se encargó de conversar con TNT Sports y reveló lo que fue su situación, en la que puso paños fríos al señalar de que su problema es debido a una cicatriz, la que lo aquejó en el partido.

“Si, tengo una cicatriz que ahí no me deja quieto, así que nada, me pasó factura hoy”, declaró.

Correa rompe el silencio tras su situación | Foto: Photosport

Concluyendo, Correa entrega un mensaje lleno de calma en Colo Colo, en la que indica que este problema no es preocupante, en donde debería recuperarse en un par de días y estaría ok para ser opción para el próximo desafío ante O’Higgins.

“No, son días nomás, no creo que sea algo grave, pero nada, estamos tranquilos”, cerró.

