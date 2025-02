Colo Colo tendrá que enmendar el camino en Copa Chile. El cuadro albo enfrentará a Unión San Felipe con la urgencia de sumar su primera victoria en la fase de grupos del certamen.

Para ello, Jorge Almirón deberá utilizar a lo mejor disponible para generar peligro y encontrar falencias rivales. Al menos, el entrenador ya tiene bastante información de un zaguero del Uní Uní.

¿La razón? Ya dirigió a Facundo Monteseirín. Coincidieron en Lanús en 2016, obteniendo tres títulos de la mano. Esta vez, el Estadio Monumental será testigo de un reencuentro distinto: se enfrentarán por los puntos.

A pesar de la rivalidad que tendrán en Macul, el jugador de 29 años no esconde su admiración por su antiguo estratega. Lo ubicó en la cima de los directores técnicos que ha tenido en su carrera.

“Jorge Almirón es el mejor DT que he tenido, me ayudó en los momentos más difíciles”, comenzó indicando a AS Chile.

“Más allá de lo exigente que es en el día a día, se preocupa mucho por lo humano. No me lo contaron, lo sé por experiencia propia“, agregó.

Finalmente, lanzó sobre su reencuentro por Copa Chile: “El mejor, me hizo crecer muchísimo (…) No lo he visto personalmente, pero será un lindo momento verlo en el partido de hoy“.

Facundo Monteseirín compartió con Jorge Almirón en Lanús. Actualmente, el DT está en Colo Colo y él en U. San Felipe.

Cuándo juega Colo Colo

El siguiente encuentro de los albos será contra Unión San Felipe por Copa Chile. Se jugará el miércoles 12 de febrero, desde las 20:00 horas, en el Estadio Monumental.