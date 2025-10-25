La fecha 29 de la Primera B estuvo marcada por la tensión y el dramatismo. En la zona baja, la lucha por evitar el descenso a la Segunda División Profesional se vivió con calculadora en mano y nervios de acero.

Curicó Unido, Deportes Santa Cruz, Unión San Felipe, Magallanes y Santiago Morning llegaban con la obligación de sumar para no complicarse en la tabla, pero dos de tres de ellos lograron el objetivo.

En ese contexto, Deportes Santa Cruz consiguió un triunfo clave por 1-0 ante San Marcos de Arica, alcanzando los 31 puntos y asegurando su permanencia. Unión San Felipe, por su parte, venció por 2 a 0 en duelo directo a Santiago Morning, resultado que hundió a los “microbuseros” en zona de riesgo.

En tanto, Curicó Unido igualó 1-1 frente a Recoleta, un punto que le permite a los Torteros llegar a 31 unidades, quienes también se mantendrán en la categoría al ser inalcanzables para el Chaguito.

Con estos resultados, Santiago Morning estaría descendiendo a la Segunda División Profesional | FOTO: Santiago Morning

La tabla de posiciones de la Primera B: