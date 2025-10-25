La fecha 29 de la Primera B estuvo marcada por la tensión y el dramatismo. En la zona baja, la lucha por evitar el descenso a la Segunda División Profesional se vivió con calculadora en mano y nervios de acero.

Curicó Unido, Deportes Santa Cruz, Unión San Felipe, Magallanes y Santiago Morning llegaban con la obligación de sumar para no complicarse en la tabla, pero dos de tres de ellos lograron el objetivo.

En ese contexto, Deportes Santa Cruz consiguió un triunfo clave por 1-0 ante San Marcos de Arica, alcanzando los 31 puntos y asegurando su permanencia. Unión San Felipe, por su parte, venció por 2 a 0 en duelo directo a Santiago Morning, resultado que hundió a los “microbuseros” en zona de riesgo.

En tanto, Curicó Unido igualó 1-1 frente a Recoleta, un punto que le permite a los Torteros llegar a 31 unidades, quienes también se mantendrán en la categoría al ser inalcanzables para el Chaguito.

Con estos resultados, Santiago Morning estaría descendiendo a la Segunda División Profesional | FOTO: Santiago Morning

La tabla de posiciones de la Primera B:

#ClubPJGEPGFGCDGPts
1Copiapó29141053817+2152
2Univ. Concepción2916493826+1252
3San Marcos29136103635+145
4Cobreloa2812884042-244
5Santiago Wanderers28101174033+741
6Antofagasta28101084131+1040
7Concepción28117104036+440
8Rangers2891363432+240
9San Luis2991283032-239
10Recoleta29811102834-635
11Curicó Unido29710123237-531
12Santa Cruz29710122937-831
13Unión San Felipe2986152936-730
14Temuco29612113139-830
15Magallanes2878132532-729
16Santiago Morning2998122436-1226