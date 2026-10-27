La anécdota de Aníbal Mosa con Harry Kane, el nuevo Balón de Oro: “Le dije tú vas a ganar”

El presidente de Blanco y Negro hizo de las suyas en la gala del Balón de Oro mientras acompañaba a Vozinha.

Aníbal Mosa se salió con la suya y tuvo una noche soñada en la gala del Balón de Oro en Londres, donde entró como Pedro por su casa y terminó haciendo amistades con las máximas estrellas del fútbol mundial.

Todo esto mientras acompañaba al arquero Vozinha, quien estaba nominado al premio ‘Lev Yashin’ como mejor portero, en que el golero de Colo Colo terminó en el sexto lugar. El ganador en esta categoría fue el español Unai Simón.

Tras la ceremonia de premiación, el presidente de Blanco y Negro conversó con el periodista chileno Keno Salinas que se encontraba en el lugar, donde se refirió a lo importante que era para el Cacique decir presente en esta cita.

“Esta es una instancia muy importante, que nunca se había dado a ningún club, ningún jugador de nuestro país. Un tremendo orgullo estar representando no solamente a Colo Colo, sino que a un país entero. Aquí estaba la crème de la crème del fútbol mundial”, comenzó diciendo.

Respecto a la nominación de Vozinha, que ahora defiende los colores del cuadro popular, señaló: “Él está básicamente por lo que hizo en el Mundial, pero también aparece aquí en el catálogo como jugador de Colo Colo”.

La anécdota de Aníbal Mosa con Harry Kane

En la instancia, Mosa contó una anécdota que protagonizó esta jornada con el goleador inglés Harry Kane, quien terminó siendo el ganador de este Balón de Oro 2026.

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“Una anécdota que me pasó, porque yo me saqué primero una foto con él antes que fuera la premiación y todo, y le dije ‘tú vas a ganar’. Me quedó mirando así como no entendiéndome mucho”, relató entre risas.

“Después me volví a sacar una foto con él con el Balón de Oro. Le dije: ‘¿Te acuerdas lo que te dije?’ Y ahí se rió y se sacó una foto con el Balón de Oro, muy amable”, completó el puertomontino que le dio suerte al delantero del Bayern Múnich.