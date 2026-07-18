La mesa está casi servida para la gran definición del domingo, pero la antesala del fin de semana mundialista promete alta tensión sobre el césped de Miami. Este sábado, Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, un compromiso que, lejos de ser un mero trámite, asoma cargado de condimentos futbolísticos y emotivos para ambos planteles.
Por el lado de los Tres Leones, las pizarras de Thomas Tuchel llegan bajo un clima de extrema exigencia. La prensa británica y las leyendas de la selección no le perdonaron haber replegado al equipo de forma excesiva tras ponerse en ventaja ante Argentina en las semifinales, por lo que este bando representa su oportunidad inmediata de redención táctica.
En la vereda de enfrente, Les Bleus saltarán al campo de juego con la misión de sanar las heridas tras la inapelable caída sufrida a manos de España. El compromiso tendrá una alta carga de emotividad en el vestuario galo, ya que marcará la despedida oficial de Didier Deschamps del banco técnico de Francia, cerrando uno de los ciclos más exitosos en la historia de la federación.