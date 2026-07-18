Hola amigos de Redgol, hoy vuelve el fútbol y nos reencontramos para lo que será el penúltimo partido del Mundial 2026. Acá seguiremos todos los detalles del duelo entre Inglaterra y Francia.

Inglaterra perdió por 2-1 ante Argentina en un partido increíble en semifinales. Lo mismo ocurrió con Francia que no pudo doblegar a España y dejó escapar la chance de jugar la final del Mundial. Por lo mismo, Didier Deschamps, que dirige su último partido en la selección, se lanzó con todo con este partido por el tercer puesto. " Lo mejor sería que este partido no existiera ", recalcó.

El partido entre Inglaterra y Francia tiene como gran atractivo la lucha por el tercer puesto. Pero además se podría definir al máximo goleador del Mundial. Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran con ocho goles. Mientras que Harry Kane y Jude Bellingham los siguen de cerca con seis anotaciones.

" Este partido es un orgullo. Ahora que digan que este partido no vale, le digo que se callen, que respeten a los 211 participantes y que el mundo no es solo para ellos, el mundo también es para los medianos y pequeños ", recalcó el sempiterno goleador.

En la previa, tanto Inglaterra como Francia han dejado en evidencia su molestia por disputar el tercer puesto del Mundial 2026. Lo que enojó a Davor Suker, que en el 98 logró el importante bronce para Croacia.

En otra llamativa decisión de la FIFA, el árbitro encargado de impartir justicia entre Inglaterra y Francia es el venezolano Jesús Valenzuela. El referí cuenta con un amplio historia de polémicas y hoy será protagonista en el partido por el tercer puesto en el Mundial.

El partido por el tercer puesto está programado para este sábado 18 de julio a las 17:00 horas. Ahora el duelo entre Francia vs Inglaterra será transmitido por señal abierta por Chilevisión. También estará disponible las opciones por el cable en DSports y vía streaming en DGO y Paramount+.

Didier Deschamps se despide de Francia y presenta una formación con varias modificaciones a diferencia de lo que hizo ante España. Ahora se repite el nombre de Kylian Mbappé que buscará ser el goleador del Mundial

“Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos”, agregó el ariete francés.

El histórico entrenador deja este sábado el mando de la selección de Francia. “Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado”, lamentó el delantero Del Real Madrid.

La selección de Francia e Inglaterra saltan a la cancha del Estadio de Miami, conocido como el Hard Rock Stadium, y se realizan los últimos trabajos de cara al duelo de está tarde.

1'.- Ya se juega en el Estadio de Miani. Francia saca del medio y da comienzo al partido por el tercer puesto del Mundial

¡¡GOLAZO DE INGLATERRA!! Rice recuperó, se fue al ataque y metió un tremendo zapatazo para poner el 1-0 vs. Francia a los 2' minutos de juego.

2'.- Declan Rice roba el balón en la salida de Francia y encara al arco de Maignan. El capitán de Inglaterra sorprende con potente remate y pone el 1-0

10'.- Francia quiere reponerse al golazo de Declan Rice y busca por todos los medios el empate. Sin embargo, Inglaterra aprovecha los espacios de contragolpe y Saka marca el 2-0. Pero aparece el VAR y anula la anotación del jugador del Arsenal por posición de adelanto en el inicio de la jugada.

18'.- A diferencia del partido ante Argentina, ahora Inglaterra sigue atacando y consigue el segundo gol. Konsa aprovecha el perfecto tiro de esquina de Declan Rice y con certero cabezazo pone el 2-0

¡¡OTRO DURO GOLPE PARA FRANCIA!! Centro perfecto de Rice y cabezazo de Konsa para anotar el 2-0 de Inglaterra en Miami. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cEUhPfZ3U0

23'.- ¿Te lo perdiste? Revive acá el golazo de Konsa para poner el 2-0 de Inglaterra sobre Francia. Mientras tanto, el juez Valenzuela manda a ambos equipos a la pausa de hidratación.

Los gigantes europeos se miden en el Hard Rock Stadium con el orgullo herido y la obligación de cerrar sus campañas en lo alto.

La mesa está casi servida para la gran definición del domingo, pero la antesala del fin de semana mundialista promete alta tensión sobre el césped de Miami. Este sábado, Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, un compromiso que, lejos de ser un mero trámite, asoma cargado de condimentos futbolísticos y emotivos para ambos planteles.

Por el lado de los Tres Leones, las pizarras de Thomas Tuchel llegan bajo un clima de extrema exigencia. La prensa británica y las leyendas de la selección no le perdonaron haber replegado al equipo de forma excesiva tras ponerse en ventaja ante Argentina en las semifinales, por lo que este bando representa su oportunidad inmediata de redención táctica.

En la vereda de enfrente, Les Bleus saltarán al campo de juego con la misión de sanar las heridas tras la inapelable caída sufrida a manos de España. El compromiso tendrá una alta carga de emotividad en el vestuario galo, ya que marcará la despedida oficial de Didier Deschamps del banco técnico de Francia, cerrando uno de los ciclos más exitosos en la historia de la federación.