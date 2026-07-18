¿Por qué no juega Harry Kane en el partido entre Inglaterra y Francia en el Mundial 2026?

El jugador inglés, Harry Kane no será de la partida en este encuentro entre Inglaterra y Francia.

La Selección de Inglaterra tiene hoy su último encuentro dentro del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Thomas Tuchel se enfrentará ante Francia, con quien se jugará entrar en el podío de esta Copa del Mundo.

Para este encuentro, el estratego de la selección inglesa ya dio a conocer su formación, la que tiene grandes sorpresas y un importante jugador que no estará de la partida.

Se trata del delantero Harry Kane, el jugador del Bayern Múnichno será considerado por Tuchel desde el primer minuto para este duelo y en la que el goleador deberá esperar por su oportunidad desde el banco.

¿La razón de su suplencia? El delantero de 32 años no fue considerado por su DT por una decisión técnica, en la que el estratega optó por darle minutos a jugadores que no pudieron ver muchos minutos en el torneo.

Kane espera por su oportunidad en la banca | Foto :Getty Images

Es por esto que Tuchel opta por conservarlo de este encuentro y tenerlo como una opción en el banco de suplentes, mientras que su lugar será ocupado por Iván Toney.

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De esta forma, Kane esperará por su oportunidad en el banco, en la que esperará poder ver minutos y ayudar a su selección a quedarse con el tercer lugar en el Mundial.

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