Tras el Mundial 2026: así queda la carrera por el Balón de Oro 2026 y sus grandes favoritos

Los 10 grandes candidatos a quedarse con el Balón de Oro tras el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya llegó a su fin y dejó a España como la gran campeona del Mundo, en donde los dirigidos por Luis de La Fuente vencieron por 1-0 a Argentina con el solitario tanto de Ferran Torres y gritaron campeón en Estados Unidos.

Con la finalización de esta competencia, hay un premio muy importante a nivel individual que se realiza a cada año y este es el Balón de Oro, el que tras el Mundial, ha dejado a sus grandes candidatos más que claro.

Tras lo que ha sido una ardua temporada, este Mundial 2026 fue un importante escenario para organizar a los grandes candidatos para quedarse con el próximo Balón de Oro, en la que hay nombres que sorprenden.

Los 10 grandes candidatos a ganar el Balón de Oro

Kane aparece como el gran candidato | Foto: Getty Images

Tras la realización de este Mundial 2026, se conoció una lista de 10 futbolistas que estarían en la lucha por el Balon de Oro, en la que entre estos nombres aparecen varias figuras.

Hoy en día, el gran candidato a quedarse con el Balón de Oro sería el delantero Harry Kane, en la que lo seguirían de cerca Lamine Yamal y Lionel Messi.

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Además de estos futbolistas ya mencionados, aparecen como candidatos también Rodri, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz, Jude Bellingham y Michael Olise.

Si bien España se coronó como campeón de la Copa del Mundo, en las últimas horas desde el sitio de Balón de Oro dejaron bien en claro que el ganar el Mundial no es un factor definitivo para escoger al próximo ganador.

La lucha ya está desatada por este premio, en donde se conocerá al ganador del Balón de Oro 2026 el 26 de octubre del presente año en Londres.

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