En Colo Colo ya arrancó la pretemporada 2026, donde este lunes el plantel dirigido por Fernando Ortiz comenzó con los trabajos futbolísticos en el complejo deportivo del Sifup, en la comuna de Pirque.

El sábado los jugadores se realizaron las mediciones médicas y el domingo se reunieron en el Estadio Monumental para ejercitarse en el gimnasio.

Y en medio de la jornada dominical en Macul, hubo una sorpresa en los citados para esta pretemporada alba.

Se trata del juvenil Matías Moya, quien tiene su oportunidad de mostrarse ante el Tano Ortiz como opción ante la inminente partida del volante Vicente Pizarro a Rosario Central.

El canterano tiene 18 años y desde 2024 es parte de la categoría proyección, saltándose el paso por la Sub 18. Comenzó como defensor, pero con el tiempo se fue reposicionando como volante central.

Matías Moya junto a Tomás Alarcón en la pretemporada de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

Moya es una de las nuevas promesas del cuadro popular y hasta ha sido llamado a la Selección Chilena, donde fue sparring en las últimas Eliminatorias para el Mundial 2026, en los partidos contra Perú y Venezuela.

