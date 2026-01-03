Este sábado 3 de enero comenzó la pretemporada de Colo Colo para el 2026, donde un grupo de jugadores se presentó para las mediciones médicas en la Clínica Meds de La Dehesa.

Al igual que el año pasado, el plantel se dividió en dos grupos, donde en la primera jornada llegaron cerca de 10 futbolistas para someterse a las revisiones.

El que lideró la delegación alba fue Arturo Vidal, de quien se tenía alguna duda respecto a su asistencia, considerando que también participaría en el debut de Chile en la Kings World Cup Nations, donde se conectó vía remota.

Además del King, dijeron presente Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Javier Correa, Alan Saldivia, Tomás Alarcón, los refuerzos Matías Fernández y Joaquín Sosa, más Cristián Zavala que se reintegró al plantel albo.

Arturo Vidal lideró el inicio de la pretemporada 2026 de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

El extremo de 26 años estuvo a préstamo en Coquimbo Unido, donde fue campeón y buscaban extender su estadía, pero finalmente no han podido alcanzar un acuerdo.

Los jugadores albos también vistieron por primera vez la nueva equipación de entrenamiento, la que fue lanzada ayer por la marca deportiva Adidas.

Las escuetas declaraciones de Alan Saldivia

Uno de los momentos que marcó la jornada fueron las breves palabras que dio a la prensa Saldivia, quien se presentó a la revisión, pero estaría muy cerca de partir al Vasco Da Gama de Brasil.

Al salir de la clínica fue consultado por si va a seguir en el Cacique, a lo que el defensa uruguayo respondió: “Hay que ver, hay que ver”.

Otras novedades fueron algunos cambios en los dorsales de los jugadores, como Alarcón que pasa del 25 al 6, Zavala del 14 al 27 y Claudio Aquino del 10 al 22.

Mañana (domingo) otro grupo de jugadores de Colo Colo se presentará para esta misma revisión y el lunes comenzar con los trabajos físicos en el complejo deportivo del Sifup en Pirque, lugar escogido para realizar la pretemporada.

