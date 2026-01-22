Colo Colo deberá moverse con mayor urgencia en el mercado de fichajes ante la inminente salida de Lucas Cepeda, quien estaría a detalles de concretar su traspaso al Elche de España.
La partida de su gran figura a Europa deja un vacío importante en el ataque albo, obligando a la dirigencia de Blanco y Negro a buscar alternativas para ocupar dicho puesto.
El cuerpo técnico de Fernando Ortiz tiene claro que necesita un reemplazante que esté a la altura y que pueda adaptarse rápidamente al alto nivel de exigencia del Cacique, especialmente considerando los objetivos deportivos para la temporada 2026.
Manuel de Tezanos quiere ver a Maximiliano Gutiérrez en Colo Colo
En el programa Balong Radio, el periodista Manuel de Tezanos analizó la situación y fue claro al señalar qué tipo de jugador debería buscar el conjunto Popular tras la salida de Cepeda.
“Necesita un jugador de Primera División y chileno. Yo decía Maximiliano Gutiérrez de Huachipato me gusta”, partió señalando el conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.
Luego, comparó directamente las dos opciones que podrían llegar a sonar: “Yo no sé Daniel Popín Castro. Popín es un jugador para un equipo que juega de contraataque; es muy distinto el contexto de Colo Colo que el de Deportes Limache”.
Finalmente, explicó por qué se inclina por el atacante acerero: “A Gutiérrez lo prefiero por sobre Castro porque primero es joven, está en la selección, es versátil porque juega por los dos lados y se ha adaptado a distintas formas de jugar. Yo no sé si pueda haber otro jugador chileno, joven, que pueda estar cerca de pelear un puesto en Colo Colo”.
En síntesis…
