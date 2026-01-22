Colo Colo deberá moverse con mayor urgencia en el mercado de fichajes ante la inminente salida de Lucas Cepeda, quien estaría a detalles de concretar su traspaso al Elche de España.

La partida de su gran figura a Europa deja un vacío importante en el ataque albo, obligando a la dirigencia de Blanco y Negro a buscar alternativas para ocupar dicho puesto.

El cuerpo técnico de Fernando Ortiz tiene claro que necesita un reemplazante que esté a la altura y que pueda adaptarse rápidamente al alto nivel de exigencia del Cacique, especialmente considerando los objetivos deportivos para la temporada 2026.

Manuel de Tezanos quiere ver a Maximiliano Gutiérrez en Colo Colo

En el programa Balong Radio, el periodista Manuel de Tezanos analizó la situación y fue claro al señalar qué tipo de jugador debería buscar el conjunto Popular tras la salida de Cepeda.

“Necesita un jugador de Primera División y chileno. Yo decía Maximiliano Gutiérrez de Huachipato me gusta”, partió señalando el conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Maximiliano Gutiérrez ya tu su debut oficial con la camiseta de La Roja | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Luego, comparó directamente las dos opciones que podrían llegar a sonar: “Yo no sé Daniel Popín Castro. Popín es un jugador para un equipo que juega de contraataque; es muy distinto el contexto de Colo Colo que el de Deportes Limache”.

Finalmente, explicó por qué se inclina por el atacante acerero: “A Gutiérrez lo prefiero por sobre Castro porque primero es joven, está en la selección, es versátil porque juega por los dos lados y se ha adaptado a distintas formas de jugar. Yo no sé si pueda haber otro jugador chileno, joven, que pueda estar cerca de pelear un puesto en Colo Colo”.

En síntesis…