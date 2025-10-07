Colo Colo y Universidad de Chile se volverán a enfrentar. La razón: según trascendió, ambos clubes están interesados en la misma figura en la previa del próximo mercado de fichajes.

¿Quién es? Una de las mayores promesas nacionales y que actualmente representa los colores de Huachipato. Ya ha sido convocado para representar al país a nivel adulto.

Su nombre: Maximiliano Gutiérrez. Según reveló La Magia Azul, el jugador de 21 años está en la órbita de los dos equipos más grandes del país. Lo tienen en carpeta para la siguiente campaña.

“Desde el Estadio Monumental también desean al número 28 de la usina, por lo cual estamos en presencia de la primera batalla de la U ante los de blanco pensando en la temporada que viene“, lanzó el medio citado.

En dicha línea, aportó: “Sin duda, se ha convertido en un jugador muy apetecido en el medio y ya el más grande como es la U y su archirrival, pusieron sus ojos en él. ¿Qué pasará? Está por verse”.

Cabe destacar que el novel lateral derecho (también puede actuar como puntero por dicha banda) ha estado vinculado a Independiente de Avellaneda y al Ajax FC en los últimos libros de pases.

Maximiliano Gutiérrez está en carpeta de Colo Colo y Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

El jugador que quieren Colo Colo y Universidad de Chile

Durante la presente temporada, Maximiliano Gutiérrez ha disputado un total de 28 compromisos con Huachipato. En dichos encuentros, convirtió siete goles y asistió en tres ocasiones.