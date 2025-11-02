El partido entre Huachipato y Universidad de Chile en el Estadio CAP Acero se jugaba con la intensidad de una “final”. Ambos equipos, enfrascados en la lucha por clasificar a copas internacionales, no se daban tregua en un duelo clave de la fecha 26 de la Liga de Primera.

Mientras los jugadores definían el presente en la cancha, en las tribunas y en las oficinas de los clubes ya se juega el partido del futuro: la conformación de los planteles para la temporada 2026.

La grúa del mercado de fichajes no descansa, y en Azul Azul saben que la cantera acerera es uno de los semilleros más importantes del país.

La U se acostumbró a comprarle jugadores al cuadro Acerero | FOTO Eduardo Fortes/Photosport

En la U ya piensan en la conformación del plantel para 2026

Fue en ese contexto, en plena transmisión oficial de TNT Sports, que el reconocido periodista Marcelo Díaz paralizó a los hinchas azules.

El comunicador, conocido por su manejo de información del “Romántico Viajero”, lanzó un verdadero “bombazo” sobre los planes de la gerencia deportiva de la U.

¿Qué dijo? “El portero Sebastián Mella y Maxi Gutiérrez, ambos jugadores de Huachipato, están en carpeta de Universidad de Chile para la temporada 2026″, expresó el reportero.

El interés por Gutiérrez ya se rumoreaba, pues es considerado uno de los grandes proyectos del fútbol chileno. Sin embargo, la gran novedad es el nombre de Mella, un joven portero de 20 años que en el CDA ven como una apuesta a futuro.

