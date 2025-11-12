Universidad de Chile comenzó su labor en el mercado de fichajes. El conjunto laico tiene diversas figuras en carpeta para la próxima temporada, en la que intentará dar un salto de calidad en el plantel.

Sin embargo, hay un jugador que no está en los planes azules. A pesar de que su nombre se vinculó a la institución para 2026, la dirigencia lo descartó… por el momento. ¿Quién es? Pertenece a Huachipato.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Maximiliano Gutiérrez. El polifuncional futbolista de 21 años no está considerado en este período de transferencias.

Si bien su nivel lo llevó a la Selección Chilena y a ser seguido desde distintas latitudes, la cúpula de Universidad de Chile se orientará en la búsqueda de otros rostros para el equipo.

De esta manera, los azules ya dibujan el bosquejo de su plan de acción en el libro de pases. Una pieza menos para el elenco estudiantil, que tiene una obligación: sumar jerarquía para 2026.

Por el momento, Maximiliano Gutiérrez no llegará a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Maximiliano Gutiérrez, descartado por Universidad de Chile

Durante la vigente campaña, el crack mencionado ha disputado un total de 32 compromisos con Huachipato. En dichos encuentros, logró anotar siete goles y aportar con tres asistencias. Tiene contrato vigente hasta fines de 2027.

A su vez, debutó oficialmente por La Roja, registrando participación en un partido por Eliminatorias Sudamericanas (sumó 12′ en la caída 3-0 contra Brasil) y en un amistoso ante Perú. En este último, fue autor del gol del triunfo.

En resumen…