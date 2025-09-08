La Selección Chilena comienza a estructurar una nueva era. A la espera del cierre de las vigentes Eliminatorias CONMEBOL, el cuerpo técnico de Nicolás Córdova baraja nombres para proyectarlos a futuro.

Uno de ellos, tuvo su estreno en la caída 3-0 ante Brasil en el Estadio Maracaná. Su presencia en la convocatoria fue cuestionada, pero el DT lo defendió con capa y espada en conferencia de prensa.

¿De quién habló? El estratega nacional se refirió a la presencia de Maximiliano Gutiérrez en Río de Janeiro. Lo respaldó totalmente tras su debut absoluto con el combinado nacional.

“Tiene un físico atípico para el fútbol chileno. Zancada, velocidad, es de los más rápidos que tenemos. Partió como central, después como lateral”, señaló ante los medios.

“Es más salvaje que su hermano Joaquín, que es más de pie e inteligencia. Él es más intuitivo, pero es un jugador que seguramente tiene condiciones para estar en la Selección”, agregó.

Tras ello, refiriéndose al futuro del jugador de 21 años en La Roja, el director técnico lanzó: “Ya rompió el hielo, así que seguramente va a ser de aquí en más un jugador importante“.

Maximiliano Gutiérrez tuvo su estreno oficial por la Selección Chilena. (Foto: La Roja)

Maximiliano Gutierrez, una promesa de La Roja

Durante la presente temporada, el novel crack de Huachipato ha disputado 25 encuentros (17 por la Liga de Primera y ocho por Copa Chile), registrando cinco goles y dos asistencias.