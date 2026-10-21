El ídolo de Colo Colo aseguró que Vozinha no quiso mandar un saludo. "Lo acepté, pero me pareció exagerado", apuntó Barticciotto.

La estadía de Vozinha en Colo Colo sigue sumando polémicas. La falta de minutos en el arco del Cacique y las serias dudas sobre su rendimiento hacen pensar a más de alguno que el ciclo del arquero caboverdiano está prácticamente definido a final de temporada.

Y es que el arquero sensación del Mundial 2026 no sólo hace ruido en Macul por su rendimiento deportivo, sino que también por algunos aspectos de su personalidad y comportamiento. Al parecer, la adaptación al fútbol y a la idiosincrasia chilena, no ha sido de su total agrado.

Al menos así quedó reflejado en una particular situación que vivió el ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, cuando intentó conseguir un saludo del guardameta africano. El campeón de Copa Libertadores destapó la llamativa anécdota en el panel de Cooperativa Deportes.

Marcelo Barticciotto destapó curiosa actitud de Vozinha en Colo Colo (Photosport).

El desaire de Vozinha a Marcelo Barticciotto

“Voy a contar una infidencia”, comenzó relatando el ‘7 del pueblo’, para luego confesar que hace un tiempo “llamé a Colo Colo, a un amigo dentro del plantel, y le pedí un saludo de cumpleaños para una amiga que es fanática de él (Vozinha). Pero me dijo que no daba saludos. Lo acepté, pero me pareció un poco exagerado”.

“Primero tenía que haber averiguado lo popular que era Colo Colo. Y si lo ponía en la balanza, quizás no venía. Yo considero que si estás en una actividad pública te debes adaptar”, agregó.

Publicidad

Finalmente, el comentarista hizo una crítica a la estadía del africano en Chile: “A mí me parece exagerado. Para eso no hubiese atajado tan bien en el Mundial. En definitiva es producto de su buen rendimiento. Hay futbolistas que entienden las reglas del juego, pero hay otros que no”, cerró.

En síntesis…