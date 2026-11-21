Se conoce la cantidad de partidos que debe disputar Vozinha para lograr su renovación en Colo Colo.

Colo Colo alista sus últimos detalles para lo que será un nuevo clásico en el fútbol chileno ante la Universidad Católica, en donde los ‘Albos’ vuelven a presentarse ante toda su gente tras la obtención del título en la Liga de Primera.

Previo a este compromiso, en el ‘Popular’ ha sido un tema importante lo que son las renovaciones de cara al 2027, en donde en esta jornada se ha entregado una gran noticia con la confirmada continuidad de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo.

Ahora, en el ‘Cacique’ se verá lo que será la permanencia de los jugadores que aún no saben que será de su futuro en el club y dentro de esta lista, aparece el portero de Cabo Verde, Vozinha.

El golero caboverdiano llegó al conjunto ‘Popular’ a mitad de temporada por un contrato de seis meses y con una cláusula de renovación automática por un año más, si cumple el porcentaje de minutos exigidos.

Vozinha y su futuro en Colo Colo es una interrogante | Foto: Photosport

Este último ítem ha dejado varias dudas dentro de los hinchas de Colo Colo, quienes no saben cuántos partidos debe disputar Vozinha para lograr su permanencia o no en el ‘Popular’ para al 2027.

Publicidad

Los partidos que le faltan a Vozinha para seguir en Colo Colo

En las últimas horas, el periodita Daniel Arrieta en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports reveló la cantidad de partidos que le falta a Vozinha para lograr su permanencia en el ‘Popular’ para el 2027: tres compromisos.

“Vozinha está a tres partidos de lograr la cláusula de contrato. Hay que seguir el tema del caboverdiano. Si juega los tres partidos de la Liga de Primera que quedan, va a cumplir con el minutaje para renovar de manera automática su contrato. Habrá que ver si ataja ante la Católica”, informó.

Con esta información, ya se conocen todos los detalles de lo que es el futuro de Vozinha en Colo Colo, en la que Fernando Ortiz tendrá en sus manos la decisión de que el guardameta caboverdiano logre o no la cifra de partidos que le restan.

Publicidad

Vozinha y Colo Colo ahora están concentrados en lo que será su clásico ante la Universidad Católica, el que se disputará este domingo 22 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.