Colo Colo hace los trabajaros de pretemporada en Pirque bajo las órdenes de Fernando Ortiz, donde hay caras nuevas como Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, como así también otras que retornan desde sus préstamos.
Tal es el caso de jugadores como Jeyson Rojas y Cristián Zavala, quienes se encuentran junto al resto de sus compañeros haciendo los trabajos. Otros como Lucas y Bryan Soto no corrieron la misma suerte y entrenan por separado en el Estadio Monumental.
Marcelo Ramírez, histórico ex portero de Colo Colo, reveló en Todos Somos Técnicos de TNT Sports el refuerzo albo que lo llena de ilusión: “Pareciera que el Tano Ortiz habló con él, lo convenció de quedarse y si es así, es un gran aporte porque hizo tremenda temporada en Coquimbo Unido”, dijo en relación a Cristián Zavala.
Para el ‘Rambo’, incluso, Cristián Zavala se posiciona por sobe Matías Fernández y Joaquín Sosa que llegaron desde el extranjero para darle un salto de calidad al Cacique esta temporada: “Ese sí que es un refuerzo”.
Lo concreto es que Cristián Zavala tuvo un brutal segundo semestre con Coquimbo Unido y gritó campeón. Ahora, bajo las órdenes de Fernando Ortiz, buscará ser un titular indiscutido y ayudar a Colo Colo a ganar títulos esta temporada.
En síntesis
