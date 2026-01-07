Colo Colo hace los trabajaros de pretemporada en Pirque bajo las órdenes de Fernando Ortiz, donde hay caras nuevas como Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, como así también otras que retornan desde sus préstamos.

Tal es el caso de jugadores como Jeyson Rojas y Cristián Zavala, quienes se encuentran junto al resto de sus compañeros haciendo los trabajos. Otros como Lucas y Bryan Soto no corrieron la misma suerte y entrenan por separado en el Estadio Monumental.

Zavala entusiasma al Rambo. | Foto: Photosport

Marcelo Ramírez, histórico ex portero de Colo Colo, reveló en Todos Somos Técnicos de TNT Sports el refuerzo albo que lo llena de ilusión: “Pareciera que el Tano Ortiz habló con él, lo convenció de quedarse y si es así, es un gran aporte porque hizo tremenda temporada en Coquimbo Unido”, dijo en relación a Cristián Zavala.

Para el ‘Rambo’, incluso, Cristián Zavala se posiciona por sobe Matías Fernández y Joaquín Sosa que llegaron desde el extranjero para darle un salto de calidad al Cacique esta temporada: “Ese sí que es un refuerzo”.

Lo concreto es que Cristián Zavala tuvo un brutal segundo semestre con Coquimbo Unido y gritó campeón. Ahora, bajo las órdenes de Fernando Ortiz, buscará ser un titular indiscutido y ayudar a Colo Colo a ganar títulos esta temporada.

