Pese a que han pasado casi tres días del partido, la victoria por 2-0 de Colo Colo sobre Everton en el Estadio Monumental, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, sigue generando debate en el fútbol chileno.

El encuentro, que se resolvió de manera agónica en los minutos finales, dejó una jugada que continúa siendo foco de análisis: la validez del gol del Yastin Cuevas, acción que marcó el desarrollo del compromiso ante los ruleteros.

La jugada, revisada por hinchas y especialistas, abrió una discusión en torno al criterio arbitral y al uso del VAR. Mientras algunos respaldan la decisión del juez Juan Lara, otros sostienen que existió una infracción previa del defensor Joaquín Sosa sobre el portero Ignacio González, lo que debió invalidar el tanto.

La supuesta falta en contra de Ignacio González en el primer gol del Cacique sigue dando que hablar | FOTO: Captura

Marco Sotomayor y la gran polémica en la victoria de Colo Colo vs. Everton

En ese contexto, a través de un video publicado este martes en su cuenta de X (ex Twitter), el periodista y analista arbitral Marco Sotomayor explicó por qué, a su juicio, el primer gol del conjunto popular debió ser anulado.

“El primer gol que le marca Colo Colo a Everton hay un foul clarísimo, clarísimo de Joaquín Sosa a Ignacio González. Es una cuestión que uno se da cuenta en un detalle: Sosa cuando va a buscar el centro le quita la vista a la pelota y obstruye, ese es el momento clave para determinar que el gol está viciado”, declaró.

“Si el árbitro hubiese tenido un poco personalidad va al VAR y un poco de sensabilidad lo decreta como un gol anulado, un gol ilícito”, sentenció.

En síntesis…