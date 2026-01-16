Las últimas semanas estuvieron marcadas por rumores que vinculaban a delanteros conocidos con un eventual regreso a Colo Colo. Sin embargo, desde el interior del club decidieron poner paños fríos y aclarar el panorama, descartando de plano dos nombres que comenzaron a circular con fuerza en redes y algunos medios.

En el caso de Juan Martín Lucero, la postura institucional es tajante. Fuentes al interior del club confirmaron a BOLAVIP que su nombre nunca fue parte de las conversaciones ni de los análisis deportivos para este mercado de fichajes.

Juan Martín Lucero está a detalles de llegar a U. de Chile.

La razón no es futbolística, sino institucional. En Macul existe una política clara respecto a futbolistas con los que se mantiene o se mantuvo un conflicto legal, y en ese contexto el argentino quedó completamente fuera de cualquier opción.

El recuerdo del litigio con Fortaleza ante la FIFA, tras su salida en 2023 cuando estaba todo acordado para su continuidad, sigue muy presente en la dirigencia y también en la hinchada. Por lo mismo, en el Monumental consideran que ese ciclo está cerrado y no hay intención alguna de reabrirlo.

CERO CHANCE: Octavio Rivero, descartado por razones deportivas y médicas

Con Octavio Rivero la situación es distinta, pero el desenlace es el mismo: no fue ni es alternativa real para reforzar el ataque albo. La fuente confirmó a nuestro portal que su nombre nunca avanzó más allá de comentarios externos al proceso de fichajes.

Desde el área deportiva señalan que el delantero uruguayo no calza con el perfil de jugador que busca el actual cuerpo técnico, que pretende otro tipo de características para potenciar la ofensiva del equipo en 2026.

Octavio Rivero ya es refuerzo de la U. (Foto: U. de Chile)

A eso se suma un factor clave: su historial físico. En Colo Colo conocen de cerca los antecedentes médicos del atacante, ya que defendió la camiseta alba en el pasado, y esos registros generan dudas importantes respecto a su condición actual con 8 años más en el cuerpo respecto de los que tenía cuando jugaba en Macul.

Por lo mismo, la conclusión en Pedrero fue clara desde el inicio: Rivero no cumplía ni con los requisitos futbolísticos ni con los estándares físicos que hoy se consideran prioritarios, por lo que su nombre quedó definitivamente tachado del listado de posibles refuerzos.

¿Y qué pasó con Leandro Fernández?

Otra noticia que surgió estos días fue que los Albos pretenderían fichar a Leandro Fernández. Se dijo que incluso Javier Correa lo llamó para seducirlo.

Desde el club señalaron tajante: “si negociamos con un 9, ¿lo haríamos mediante el 9 que ya tenemos?”.

Finalmente, insisten en que pese a estar al tanto de la estrecha relación de ambos atacantes, nunca pasó esa idea por la cabeza dado que, como ya todos saben, era de su conocimiento que el “Lea” ya tenía todo listo con Argentinos Juniors.

DATOS CLAVE

Juan Martín Lucero fue descartado por la dirigencia debido al conflicto legal de 2023.

Octavio Rivero no fue nunca opción por motivos deportivos y dudas sobre su estado físico.