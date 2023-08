Pato Toledo critica las palabras de Esteban Paredes sobre el arco de Colo Colo: "No fueron muy atinadas"

“Yo elegiría a Brayan Cortés porque técnicamente es más superior que Fernando de Paul“, fue parte de lo que expresó Esteban Paredes en diálogo con TNT Sports sobre la competencia en el arco de Colo Colo. Estas declaraciones no le agradaron al histórico exarquero, Patricio Toledo.

“Lo escuché… no me parecieron muy atinadas sus opiniones, las respeto enormemente. Él siendo exjugador, tampoco le hubiese gustado o no le gustó cuando le sucedió, si es que le sucedió”, expresó el idólo de Universidad Católica en diálogo con Bolavip Chile.

El exfutbolista de La Roja reitera su desacuerdo. “No fueron muy atinadas sus palabras a mi parecer. Respeto su opinión, pero no es la manera. Todo jugador de fútbol merece un respeto”.

Toledo encuentro que ambos arqueros demostraron su calidad en el equipo que dirige Gustavo Quinteros. “Tanto De Paul como Cortés han hecho las cosas muy bien en Colo Colo. Las veces que ha jugado Cortés ha demostrado ser un gran arquero y de Paul quiere ser titular ha demostrado que no quiere soltar la camiseta”.

Patricio Toledo no está de acuerdo con Esteban Paredes (Foto: Photosport)

Además insunúa que quizás Paredes se arrepentirá de sus palabras. “Son opiniones que a lo mejor a la ligera las da y después se da cuenta que a lo mejor ha cometido un error”.

La decisión de Gustavo Quinteros

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, tomó la determinación de rotar a Brayan Cortés y Fernando de Paul en el pórtico. La idea para el entrenador es ir un partido cada uno para mantener la competencia.

Cortés arrancó la temporada como titular fijo, pero por un tema extrafutbolístico perdió el puesto de indiscutido. De Paul ingresó a la estelaridad de buena forma, de hecho su buena performance despertó el interés de Vélez Sarsfield de Argentina.