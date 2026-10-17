En Colo Colo hoy en día hay un importante debate sobre quién debería quedarse con el arco del ‘Popular’ en esta recta final de la temporada, un problema con el que debe lidiar Fernando Ortiz con sus cuatro opciones para un solo lugar.

Sobre esto, un histórico del ‘Popular’ como lo es Patricio Yáñez tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se la jugó con todo por sobre quién debería ser el portero titular de Colo Colo, dándole toda la confianza a Fernando de Paul.

“Yo hubiese recuperado a De Paul, jugó todo el año y lo hizo de manera extraordinaria, capitán. Se merecía la oportunidad en la Copa Chile”, comenzó señalando Yáñez.

Dentro de este debate por el arco del ‘Popular’, el ‘Pato’ también se dio el tiempo para hablar sobre Vozinha, a quien hoy en día no lo ve como un hombre fiable para el arco de Colo Colo y pide su salida a final de temporada.

Vozinha pierde bonos en Colo Colo | Foto: Photosport

“Vozinha no debería continuar en Colo Colo en el próximo año, porque creo que ya no rindió y no respondió”, confesó.

Publicidad

Finalizando. Yáñez fue muy tajante con la situación de Vozinha en Colo Colo, en donde indicó que tuvo las opciones para poder mostrarse como un hombre fiable en el arco, pero estuvo muy lejos de aquello.

“En estos momentos yo me imagino que Ortiz tiene claro lo que probó, lo que vio, en varios compromisos, a lo mejor fueron pocos. En cancha se vio con muchas dudas, con errores importantes”, concluyó.