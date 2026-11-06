Patricio Yáñez advierte este roce en el camarín de U. de Chile: “Ahí hay un quiebre”

Para el comentarista deportivo, la relación entre Fernando Gago y Charles Aránguiz no es la mejor en Universidad de Chile.

Universidad de Chile volvió a las victorias y se impuso 4-0 sobre Deportes Antofagasta para avanzar a semifinales de Copa Chile. El conjunto estudiantil dejó su derrota contra la UC en el pasado y se enfocó en su futuro.

Sin embargo, Patricio Yáñez advierte: hay un quiebre en el camarín de la escuadra universitaria. Para el comentarista deportivo, hay dos protagonistas que no tienen un buen relacionamiento.

¿Hacia quiénes apuntó? Bajo su visión, el vínculo entre Fernando Gago y Charles Aránguiz está desgastado. Hizo hincapié en el cruce de declaraciones entre el DT y el mediocampista.

“Fernando Gago la anotó en la libreta. Dijo ‘es su opinión y el resto de los partidos, cuando ganamos cinco partidos seguidos, no dijo nada” y se la tiró así”, comenzó señalando en Radio Agricultura.

“Tratando de contestarle a una crítica (de Charles Aránguiz) que la encuentro válida. ¿Te digo la firme? La encuentro válida. Si no tengo el espacio, te lo voy a decir a través de los micrófonos“, agregó el panelista.

La relación entre Fernando Gago y Charles Aránguiz genera dudas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Patricio Yáñez advierte un roce en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el otrora seleccionado chileno continuó respaldando los dichos de Charles Aránguiz tras el Clásico Universitario. Le entregó la razón al campeón de América con Chile.

“Si no le dio la chance de conversar y encerrarse en el camarín, pulir los temas, lo dijo claramente: ‘somos irregulares y el campeonato lo perdimos contra Colo Colo y contra la UC‘… De alguna manera, da a conocer lo que él siente”, lanzó.

“Ahí hay un quiebre desde mi punto de vista. No hay una relación que uno podría entender fluida. Yo tengo que agarrar al líder y con él me voy a relacionar, a entregarle toda la información, que me eche una mano”, cerró.