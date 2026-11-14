Patricio Yáñez estalla ante la derrota de La Roja ante Colombia: “Nunca vi…”

La Selección Chilena sufrió una derrota en su primer encuentro dentro de esta Fecha FIFA, en la que con el solitario autogol de Guillermo Maripán, el equipo de todos cayó por 1-0 ante Colombia en el Estadio Pascual Guerrero en Cali.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Patricio Yáñez ocupó su espacio en el programa ‘Equipo F’ de ESPN, en la que no se mostró para nada contento con el rendimiento del equipo de todos y debatió lo que fueron los dichos de Gabriel Suazo.

“Yo lo que comentó Suazo, nunca vi ese partido en ningún momento, en verdad no lo vi, alguien le preguntó ‘les afectó de jugar de igual a igual en el primer tiempo’. ¿Dónde jugó de igual a igual el primer tiempo?”, partió señalando Yáñez.

Agregando a esto, el ‘Pato’ siente que los jugadores nacionales tienen bastante distorsionado su análisis a lo que fue este partido, en el que se vio más que errático al conjunto chileno.

Chile cayó ante Colombia | Foto: Photosport

“Yo creo que se distorsiona a veces la realidad, yo entiendo que así son los partidos de clasificatorias, la cancha, el clima y eso, es una serie de cosas que son irrelevantes en un partido amistoso”, declaró.

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Concluyendo, Yáñez dejó una importante tarea para lo que será el próximo compromiso ante Colombia, que se disputará en suelo nacional, en donde espera que ‘La Roja’ pueda mostrar una mejor versión y sumar un positivo resultado.

“Tú esperas mejorías, esperas que algo más se vea, el plan que ejecutaste de buena forma ante México, hoy ni siquiera se cumplió”, cerró.