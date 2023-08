El delantero Darío Lezcano llegó a principio de temporada a Colo Colo para hacer olvidar la partida de Juan Martín Lucero a Fortaleza de Brasil. Sin embargo, el ariete guaraní no ha estado a la altura y perdió terreno con la irrupción del joven Damián Pizarro.

Su suplencia en el conjunto Popular no lo tendría para nada contento y en las últimas horas dio a conocer públicamente sus intenciones de querer salir de la escuadra que dirige Gustavo Quinteros, todo ante un interés de Emelec de Ecuador de contar con sus goles.

“No hay nada cerrado todavía. Ayer hablé con Morón y con el profe. Yo me quiero ir. El profe me dice que no me va a tener en cuenta, así que estamos viendo. Mañana tendré respuesta, vamos a ver qué pasa. El profe me dice que todavía no estoy físicamente, por eso no juego. Yo quiero jugar, entonces estamos viendo una posibilidad para que me dejen ir”, afirmó el centrodelantero en la antesala del duelo ante Huachipato.

Lezcano ha convertido 4 goles desde su llegada al Eterno Campeón | Jonnathan Oyarzun/Photosport

Lo cierto es que desde Blanco y Negro, la concesionaria liderada por Alfredo Stöhwing, le bajaron el pulgar a la posible salida de Lezcano, así lo informó el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa en su cuenta de Twitter.

“Darío Lezcano deberá seguir luchando por un lugar en Colo Colo. Luego de varias conversaciones el directorio de BYN optó por respaldar la decisión de Gustavo Quinteros y le cerró la puerta de salida”, informó el comunicador.

Los principales motivos a este portazo se deben a la posible partida de Damián Pizarro a Bélgica y al no debilitamiento del plantel de cara a lo que queda del Campeonato Nacional.