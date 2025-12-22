El Mercado de Fichajes sigue su camino en el fútbol chileno, donde varios jugadores que militan en el extranjero han sonado los últimos días para reforzar a los distintos equipos que disputarán la Liga de Primera la próxima temporada.

Uno que sonó con bastante fuerza para llegar al Estadio Monumental fue Diego Valdés, volante de la Selección Chilena y Vélez Sarsfield, quien no la ha pasado bien en Argentina debido a las constantes lesiones que ha sufrido en su paso por el otro lado de la cordillera.

Diego Valdés volvería a México. | Foto: Photosport

Según apunta El Mercurio, el ciclo del ex Audax Italiano en Argentina estaría acabado y su futuro estaría en Norteamérica: “Diego Valdés regresaría a tierras aztecas. El León lo quiere incorporar para el Clausura 2026 y, de hecho, las conversaciones están bastante adelantadas”, dicen.

“De concretarse, sería la cuarta camiseta que defendería el volante en México: antes jugó por América, Santos Laguna y Morelia”, complementan en la información sobre el talentoso jugador nacional.

Así las cosas, Diego Valdés no regresaría a Chile pese a su poca actividad en Argentina y todo indica que continuará su carrera en México, donde supo ser figura del América y se ganó el mote de ídolo por parte de los hinchas americanistas.

En síntesis

Diego Valdés regresaría a México para fichar por el club León en el Clausura 2026.

El volante nacional dejará Vélez Sarsfield de Argentina tras sufrir constantes lesiones.