Tras el debut ante Corinthians: ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo Femenino por la Copa Libertadores?

Tras caer 2-0 ante Corinthians, ahora Colo Colo enfrentará una verdadera final por el Grupo A de la Copa Libertadores Femenina.

Colo Colo Femenino tuvo un duro estreno en la Copa Libertadores 2026 que se disputa en Ecuador. Las Albas no pudieron en su debut y cayeron 2-0 ante Corinthians por la fecha 1 del Grupo A.

Las dirigidas por Tatiele Silveira se inclinaron tras las anotaciones de Vic Alburquerque (4’), quien sacó un potente remate desde la entrada del área tras una gran triangulación, y de Jaqueline Ribeiro (72’), que desde los doce pasos selló la victoria de las ‘As Brabas’.

Con la caída ante el elenco paulista, las Albas se ubicaron en el último puesto del Grupo A con 0 unidades a la espera de lo que haga Caracas FC vs. Independiente Santa Fe, duelo que fue reprogramado ante las complejidades del cuadro venezonalo de viajar a Ecuador por problemas de visado.

Pese a ello, la Conmebol ya programó el próximo duelo de Colo Colo en la Libertadores Fem. Las campeonas del fútbol chileno deberán medirse frente a Santa Fe en la segunda fecha.

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino vs. Santa Fe por la Copa Libertadores?

El choque en Colo Colo y Santa Fe Femenino se disputará el próximo domingo 18 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

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¿Quién transmite Colo Colo Femenino vs. Santa Fe en la Copa Libertadores?

El segundo duelo de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina 2026 será transmitido en vivo a través de la señal abierta de TV y también en las plataformas digitales: Chilevision.cl, el canal de YouTube de CHV y por la APP MiCHV.