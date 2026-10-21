Las albas se despiden esta tarde de la Copa Libertadores Femenina 2026, buscando hacerlo con un triunfo en el torneo que se disputa en Ecuador.

Este miércoles se cierra el Grupo A en la Copa Libertadores Femenina 2026, donde Colo Colo dice adiós enfrentando a Caracas, luego de dos derrotas.

Las albas llegan a la tercera y última fecha de la fase de grupos sin posibilidades de avanzar a cuartos de final, tras caer en el estreno ante las campeonas defensoras de Corinthians (2-0) y luego frente a Independiente Santa Fe en el último minuto (2-1).

Las tetracampeonas del fútbol chileno quieren despedirse con la frente en alto, luego de no poder replicar la gran campaña en la edición pasada, en la que llegaron a semifinales.

Por su parte, las venezolanas también vienen de dos caídas, por 3-2 ante las colombianas y sufrieron una goleada de proporciones frente a las brasileñas (7-0).

Cabe recordar que las llaneras casi no llegan a disputar este torneo en Ecuador, por problemas con las visas, incluso tuvo que ser reprogramado su debut.

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Caracas?

El partido entre Colo Colo Femenino y Caracas se juega este miércoles 21 de octubre a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

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¿Quién transmite este partido de la Copa Libertadores Femenina?

Este partido será transmitido a través de las plataformas digitales de Chilevisión: señal online, canal de YouTube, App. MiChv y Pluto TV.