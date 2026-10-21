Este miércoles se cierra el Grupo A en la Copa Libertadores Femenina 2026, donde Colo Colo dice adiós enfrentando a Caracas, luego de dos derrotas.
Las albas llegan a la tercera y última fecha de la fase de grupos sin posibilidades de avanzar a cuartos de final, tras caer en el estreno ante las campeonas defensoras de Corinthians (2-0) y luego frente a Independiente Santa Fe en el último minuto (2-1).
Las tetracampeonas del fútbol chileno quieren despedirse con la frente en alto, luego de no poder replicar la gran campaña en la edición pasada, en la que llegaron a semifinales.
Por su parte, las venezolanas también vienen de dos caídas, por 3-2 ante las colombianas y sufrieron una goleada de proporciones frente a las brasileñas (7-0).
Cabe recordar que las llaneras casi no llegan a disputar este torneo en Ecuador, por problemas con las visas, incluso tuvo que ser reprogramado su debut.
Alexis Sánchez va por su primer título con el CF Montréal: Hora y dónde ver este miércoles la final del Campeonato Canadiense
¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Caracas?
El partido entre Colo Colo Femenino y Caracas se juega este miércoles 21 de octubre a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.
¿Quién transmite este partido de la Copa Libertadores Femenina?
Este partido será transmitido a través de las plataformas digitales de Chilevisión: señal online, canal de YouTube, App. MiChv y Pluto TV.