Entrenador de U. de Chile Femenino apuntó al culpable de la derrota en Copa Libertadores

El entrenador de Las Leonas, Nicolás Bravo, no escondió su amargura por la derrota que dejó a las azules al borde de la eliminación en Copa Libertadores Femenina.

Universidad de Chile sufrió una dura derrota 2-1 ante Libertad Limpeño por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina. Un resultado que deja a Las Leonas al borde de la eliminación y dependiendo de un milagro en la última fecha ante Deportivo Cali.

Tras la caída en Guayaquil, que dejó a las azules en el último lugar del grupo con 1 puntos, el técnico Nicolás Bravo no escondió su amargura por el resultado y asumió toda la responsabilidad por la magra campaña desde lo futbolístico.

“Me gustaría que se quedaran con el segundo tiempo, creo que batallamos y que es algo transversal e institucional por años que se identifica al hincha de la U, más allá de lo futbolístico que es totalmente responsable de la mía y pido la disculpa el caso, pero valoro como terminamos atacando, como terminamos batallando hasta el final, creo que eso lo valoro de mis jugadoras”, señaló el DT en declaraciones que publicó el portal RevistaFutFem.

Las Leonas descontaron en el final, pero no alcanzó ante Libertad (Prensa U. de Chile).

Respecto al decisivo encuentro ante Deportivo Cali, Bravo aseguró que irán al todo o nada en busca de los puntos que le den la clasificación a cuartos de final. “Sé que no es el resultado esperado, pero tenemos una última opción y la vamos a jugar con todo”, aseguró.

Respecto a un análisis por la derrota ante el elenco paraguayo, el DT de Las Leonas reconoció que “es difícil en estos momentos, estoy con una amargura tremenda, muy triste, pero mientras esté matemáticamente la posibilidad, voy a seguir creyendo, vamos a ir con todo en ese último partido contra Deportivo Cali, así que ya llegará el momento de ver en frío… hay muchas cosas por mejorar”, cerró.

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Las Leonas cerrarán su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina este jueves 22 de octubre desde las 17:00 horas de Chile ante Deportivo Cali. Un triunfo podría clasificarlas a cuartos de final, aunque dependerá del resultado entre Nacional y Libertad Limpeño.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cali (F) 2 1 1 0 3 1 2 4 2 Libertad (F) 2 1 1 0 3 2 1 4 3 U de Chile (F) 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Nacional (F) 2 0 1 1 0 2 -2 1