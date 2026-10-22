U. de Chile vs. Deportivo Cali: a qué hora y dónde ver la Copa Libertadores Femenina

Universidad de Chile tendrá que conseguir la victoria si quiere avanzar a los cuartos de final del certamen continental.

Universidad de Chile vuelve a la acción en el grupo D de la Copa Libertadores Femenina. El elenco estudiantil tiene un complejo desafío: debe imponerse sobre Deportivo Cali para acceder a la siguiente ronda.

Luego de empatar 0-0 contra Nacional de Montevideo y caer 2-1 contra Libertad de Paraguay, la escuadra azul tendrá que enmendar el camino y vencer a su rival colombiano. No le sirve otro resultado.

Es que en la antesala del compromiso, el equipo de Nicolás Bravo marcha en la tercera posición del certamen con un punto, mientras que su contrincante de turno está en la cima con cuatro unidades.

Por ello, este cruce resulta vital: una victoria de Universidad de Chile puede entregarle boletos rumbo a cuartos de final. Sin embargo, el duelo entre Nacional y Libertad también será crucial.

Cabe consignar que en caso de igualdad en la clasificatoria, rige el criterio de enfrentamiento directo entre clubes y, posteriormente, la diferencia de goles. Será una definición de infarto.

Universidad de Chile sueña con avanzar a cuartos de final. (Foto: Prensa U. de Chile)

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¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Deportivo Cali?

El partido por el grupo D de la Copa Libertadores Femenina se disputará este jueves 22 de octubre. Su comienzo está pactado para las 17:00 horas de Chile en el Estadio Banco Guayaquil.

¿Dónde ver la Copa Libertadores Femenina?

El encuentro entre Universidad de Chile y Deportivo Cali será transmitido ONLINE por la página web de Chilevisión, como también en su canal de YouTube. Será totalmente GRATIS.