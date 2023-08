Un incrédulo Marcelo Barticciotto fustiga el nivel de los refuerzos de Colo Colo: “Es insólito y no entiendo el bajo nivel de Benegas y Lezcano”

Leandro Benegas y Darío Lezcano llegaron a reforzar la ofensiva de Colo Colo. Sin embargo, el Toro y el delantero paraguayo más que un acierto han sido un problema real para Gustavo Quinteros en el fútbol chileno.

Lezcano está peleado a muerte con Quinteros, mientras que Benegas pasó de ser titular a simplemente ser uno de los desechables, viajar con el equipo y quedar fuera de la nómina oficial. Eso es algo que no le cabe en la cabeza al ídolo Marcelo Pablo Barticciotto.

“En el torneo, Colo Colo tiene margen y tendrá para seguir luchando. Lo que no entiendo y lo encuentro insólito y no entiendo el bajo nivel de Benegas y Lezcano no hagan más de 2 goles cada uno en veintitantos partidos”, expresó Barticciotto en Cooperativa.

Marcelo Barticciotto se muestra incrédulo aún por el poco poder de gol de Benegas y Lezcano en Colo Colo (Photosport)

El ídolo de Colo Colo y campeón de la Copa Libertadores ahondó, en específico, en la situación de Benegas que ante Huachipato anotó, iba al alza en su rendimiento y de un momento a otro lo borraron absolutamente.

“Benegas entró el otro día, hizo un gol y en el partido siguiente, luego de hacer un gol terminó no siendo convocado y no cambiándose con sus compañeros. Digo, está bien si Quinteros no los considera, pero de última tenerlo a él y Lezcano de suplentes”, apuntó.

Igualmente, el Barti siente que el gran error de Quinteros es no darle oportunidades a dos jugadores que llegaron con cartel a Colo Colo y que, en el fondo, sólo es un gastadero de plata para el Cacique.

“Uno siempre necesita tener a un centrodelantero, porque teniendo a un grandote te puede salvar partidos. Los goles te hacen ganar partidos y me extraña mucho lo de Lezcano y Benegas“, terminó.