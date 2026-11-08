Los cibernautas albos apuntaron a este futbolista que volvió a ser titular en Colo Colo para el partido decisivo por la Liga de Primera 2026.

Este domingo Colo Colo visita a Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, donde los albos podrían conseguir su estrella número 35 si es que vencen a los Diablos Rojos.

Pero al cierre del primer tiempo, el Cacique estaba igualando 1-1 en su visita al Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, con un gran comienzo y golazo de Arturo Vidal. Con el pasar de los minutos lo locales frenaron el buen arranque de los albos.

En medio de aquello, los hinchas colocolinos se molestaron con la actuación de uno de los titulares esta tarde en la Región de Ñuble, tratándose del defensa Diego Ulloa que volvió a la formación inicial.

Los cibernautas albos perdieron la paciencia con el seleccionado nacional, apuntándolo como el más criticado de la primera parte a través de redes sociales.

Los fanáticos del cuadro popular lo sacaron al pizarrón por su desmedida agresividad y cometer algunos errores puntuales que pudieron costar un segundo gol de los chillanejos.

“Qué mal está Ulloa”, “estás jugando horrible”, “un peligro como central”, “salió con machete a jugar”, “horrible Ulloa de central”, fueron parte de los comentarios en X.

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