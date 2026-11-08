El King subió un posteo a sus cuenta de Instagram minutos antes del partido entre Ñublense y Colo Colo en Chillán.

Este domingo Colo Colo busca alcanzar su estrella número 35 de visita ante Ñublense, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique quiere asegurar lo antes posible el título.

En la previa de este partido en Chillán, el capitán de los albos, Arturo Vidal, sorprendió a todo el mundo con una publicación en su cuenta de Instagram, donde dejó en duda su continuidad en el cuadro popular.

El King dejó la puerta abierta a una salida del Estadio Monumental al término de temporada, pues termina contrato en diciembre y está molesto por la actitud de Blanco y Negro de no sentarse a conversar por uma eventual renovación.

Pese a aquello, se comprometió a darlo todo para conquistar el campeonato con el equipo de sus amores.

“No sé qué pasará más adelante… pero hoy, como en toda mi carrera, toca luchar cada pelota como si fuera la última y dejar la vida por esta camiseta. La que defendí desde niño y llevé con orgullo en el corazón a cada cancha del mundo”, escribió Vidal.

“El fútbol me ha dado mucho, pero vivir estos momentos con el equipo de mis amores tiene un valor que no se puede explicar. Por mi familia, por ustedes y por todos los que me han acompañado en cada paso, hoy quiero volver a levantar una copa con esta camiseta”, continuó.

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El posteo lo finalizó con esta arenga: “Tenemos la oportunidad de vivir uno de esos días que no se olvidan nunca. Y voy a dejar el alma para que lo recordemos juntos. ¡HOY LA 35 TIENE QUE SER NUESTRA! ¡¡¡VAMOS COLO-COLO CARAJO!!!”.

Mira la publicación a continuación:

¿A qué hora es el partido de Ñublense vs. Colo Colo?

El partido entre Ñublense y Colo Colo se disputa este domingo 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera. La transmisión será a través de TNT Sports Premium y HBO Max.