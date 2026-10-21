El ex defensa de Colo Colo fue titular en la derrota de Vasco Da Gama por 3-1 ante Boca Juniors por la vuelta en la semifinal de Copa Sudamericana.

Se definió al primer finalista de la Copa Sudamericana 2026, donde Boca Juniors dio vuelta la serie ante Vasco Da Gama y se clasificó para la gran definición del 21 de noviembre en Barranquilla.

El Xeneize se impuso por 3-1 en el Estadio Maracaná, donde vieron todo el partido desde el banco de suplentes los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Quien sí estuvo en la cancha fue otro ex Colo Colo, el defensa uruguayo Alan Saldivia, que tuvo responsabilidad en la caída del equipo brasileño.

Esto porque a los 33 minutos el zaguero charrúa perdió un balón en mediocampo intentando dar un pase a un compañero con la cabeza, pero quedó corto y dejó servido para el contragolpe de los bosteros.

Rápidamente se percató de aquello el atacante Sebastián Villa, quien asistió de primera a Miguel Merentiel para que se fuera solo frente al arco y convertir el 2-0 en aquel momento, definiendo a un costado del arquero Léo Jardim.

Pese a este groseror error, el charrúa disputó los 90 minutos, siendo un inamovible en la zaga para el entrenador Pedro Emanuel.

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