Se definió al primer finalista de la Copa Sudamericana 2026, donde Boca Juniors dio vuelta la serie ante Vasco Da Gama y se clasificó para la gran definición del 21 de noviembre en Barranquilla.
El Xeneize se impuso por 3-1 en el Estadio Maracaná, donde vieron todo el partido desde el banco de suplentes los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.
Quien sí estuvo en la cancha fue otro ex Colo Colo, el defensa uruguayo Alan Saldivia, que tuvo responsabilidad en la caída del equipo brasileño.
Esto porque a los 33 minutos el zaguero charrúa perdió un balón en mediocampo intentando dar un pase a un compañero con la cabeza, pero quedó corto y dejó servido para el contragolpe de los bosteros.
Rápidamente se percató de aquello el atacante Sebastián Villa, quien asistió de primera a Miguel Merentiel para que se fuera solo frente al arco y convertir el 2-0 en aquel momento, definiendo a un costado del arquero Léo Jardim.
Pese a este groseror error, el charrúa disputó los 90 minutos, siendo un inamovible en la zaga para el entrenador Pedro Emanuel.
Mira el VIDEO a continuación:
¡¡LA BESTIA MERENTIEL SE FUE MANO A MANO, DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL SEGUNDO GOL PARA QUE BOCA DE VUELTA EL GLOBAL ANTE VASCO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026
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