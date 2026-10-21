La dupla chilena de Boca Juniors va por el título continental luego de vencer por 3-1 a Vasco Da Gama en el Estadio Maracan

El martes por la noche se definió al primer finalista de la Copa Sudamericana 2026, donde Boca Juniors dio vuelta la llave ante Vasco Da Gama y lo eliminó de visita en Brasil, con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón en la banca.

El Xeneize se impuso por 3-1 en el Estadio Maracaná, logrando revertir el 0-1 de la ida en esta llave de semifinales.

El equipo argentino salió con todo en Río de Janeiro y rápidamente se puso en ventaja con el gol de Lautaro Di Lollo a los 4 minutos del primer tiempo. Mientras que Miguel Merentiel estiró el marcador en los 34′.

Pero en el segundo tiempo Vasco encontró el descuento para igualar la serie con un golazo del uruguayo José Luis Rodríguez a los 66′. Finalmente, Leandro Paredes se convirtió en el héroe para los Azul y Oro, con un remate de fuera del área que se le pasó al arquero Léo Jardim en los 88′.

El campeón del mundo había ingresado en el complemento (57′) y terminó siendo clave en la clasificación de los bosteros.

El reencuentro de los ex Colo Colo

En esta llave se vieron las caras tres ex Colo Colo. Por un lado la Joya Palacios y Alarcón que no jugaron en la revancha y vieron todo el partido desde el banco de suplentes.

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En la vereda del frente, disputó los 90 minutos el defensa charrúa Alan Saldivia, titular indiscutido en el Gigante de la Colina.

También festejó en Maracaná el exfutbolista Cristián Muñoz, otrora portero del Cacique que ahora ejerce como entrenador de arqueros en Boca.

Carlos Palacios y Williams Alarcón festejaron el paso a la final de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: Instagram)

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Boca Juniors espera por el otro finalista

Ahora, Boca Juniors está a la espera de conocer a su rival para la final de la Copa Sudamericana, el que se define esta noche (19:00 horas) entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro. El Galo sacó una ventaja de 3-0 en la ida.

Consignar que la final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.