Boca Juniors y River Plate se ven las caras este domingo en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

El fútbol argentino se paraliza con una nueva edición del Superclásico. Este domingo, Boca Juniors recibirá a River Plate en La Bombonera, en un compromiso que promete emociones al otro lado de la cordillera.

El cuadro Xeneize llega ubicado en el tercer puesto del Grupo A, con 27 puntos, y buscará aprovechar su localía para imponerse ante su eterno rival. En la previa, una de las novedades pasa por la situación de Carlos Palacios y Williams Alarcón, quienes no serán considerados por el entrenador Arruabarrena para integrar el once titular.

Por su parte, River Plate afrontará el encuentro desde la cuarta posición del Grupo B, con 23 unidades. El equipo Millonario llega con una racha de cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota bajo el mandato de Leo Ponzio.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – APRIL 19: Referee Dario Herrera shows a yellow card to Leandro Paredes of Boca Juniors and Marcos Acuña of River Plate during the Torneo Apertura 2026 Superclásico match between River Plate and Boca Juniors at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on April 19, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Las formaciones de Boca Juniors y River Plate

Para este nuevo Superclásico, Boca Juniors prepara una alineación con Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; dejando en ofensiva a Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

En tanto, River Plate saltaría a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Juniors vs River Plate?

El Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate se disputará este domingo 1 de noviembre, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs River Plate en Chile?

El encuentro entre Xeneizes y Millonarios será transmisión televisiva para Chile a través de ESPN 2. Además, quienes prefieran seguir el compromiso por internet podrán hacerlo mediante la plataforma de streaming Disney+, a través de su plan Premium.