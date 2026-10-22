Celtic vs. Celta en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Celtic y Celta se enfrentan este jueves 22 de octubre, en el Celtic Park, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celtic recibe a Celta este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. Los dos llegan sin puntos en la fase de liga y necesitan una reacción urgente para no quedar al margen de la clasificación.

Ninguno pudo ganar en sus primeras dos presentaciones, así que esto empieza a parecerse a una final chica dentro del propio torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Celtic no encuentra el funcionamiento en esta edición de la Europa League. Cayó 1-4 como visitante ante Benfica y antes había perdido en su cancha frente a Ferencvaros, resultados que lo dejaron 33° entre 36 equipos y sin margen para otro tropiezo si quiere meterse en zona de clasificación.

El Celta tampoco arrancó bien el certamen. Perdió 1-2 de local contra Juventus y antes había caído como visitante ante Omonia, así que viene de dos derrotas seguidas y acumula los mismos cero puntos que su rival de turno, aunque un lugar más arriba en la tabla general.

El historial entre Celtic y Celta

El historial entre ambos es corto y parejo: se cruzaron apenas dos veces, con una victoria para cada lado y los goles exactamente iguales, 2 para cada equipo. Esos antecedentes son de 2002, así que poco dicen del presente, pero confirman que nunca hubo una diferencia clara entre los dos.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/12/2002 Celta vs. Celtic 2-1 UEFA Europa League 28/11/2002 Celtic vs. Celta 1-0 UEFA Europa League

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Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis