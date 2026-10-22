Celtic vs. Celta en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Celtic recibe a Celta este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. Los dos llegan sin puntos en la fase de liga y necesitan una reacción urgente para no quedar al margen de la clasificación.
Ninguno pudo ganar en sus primeras dos presentaciones, así que esto empieza a parecerse a una final chica dentro del propio torneo.
La actualidad de ambos equipos
El Celtic no encuentra el funcionamiento en esta edición de la Europa League. Cayó 1-4 como visitante ante Benfica y antes había perdido en su cancha frente a Ferencvaros, resultados que lo dejaron 33° entre 36 equipos y sin margen para otro tropiezo si quiere meterse en zona de clasificación.
El Celta tampoco arrancó bien el certamen. Perdió 1-2 de local contra Juventus y antes había caído como visitante ante Omonia, así que viene de dos derrotas seguidas y acumula los mismos cero puntos que su rival de turno, aunque un lugar más arriba en la tabla general.
El historial entre Celtic y Celta
El historial entre ambos es corto y parejo: se cruzaron apenas dos veces, con una victoria para cada lado y los goles exactamente iguales, 2 para cada equipo. Esos antecedentes son de 2002, así que poco dicen del presente, pero confirman que nunca hubo una diferencia clara entre los dos.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/12/2002
|Celta vs. Celtic
|2-1
|UEFA Europa League
|28/11/2002
|Celtic vs. Celta
|1-0
|UEFA Europa League
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Celtic y Celta se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Celtic suma 0 puntos en el torneo.
- Celta suma 0 puntos en el torneo.