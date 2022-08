El día sábado fue el rencuentro de los hinchas de Universidad de Chile con el Estadio Nacional. El preliminar con goleada de la U ante la Católica y en el duelo de fondo, la caída de los hombres en manos de los cruzados.

Jornada de dulce y agraz. Las Leonas siguen ratificando su condición de ser uno de los mejores equipos del país, con un equipo contundente, con grandes jugadoras y un cuerpo técnico que cada vez es más sólido liderado por Carlos Véliz.

Precisamente el entrenador de la U femenina espera que la institución pueda salir adelante. En conversación con el programa Somos Las Leonas, Véliz espera que a todo el club le vaya bien. No obstante, dio cuenta de una particular situación vivida hace algún tiempo en el CDA. Consultado sobre con qué entrenador del masculino tuvo mejor sintonía, el estratega dio su particular respuesta.

"La verdad es que con Dudamel, ninguna. Él pensaba que le estaba aserruchando el piso y la verdad es que yo estaba haciendo mi trabajo. Nunca pensé que podía suceder algo en el futuro, pero con él, claramente no", comentó Véliz.

Y sobre con quién se ha llevado mejor, el técnico de la U fem no dudó en argumentar que con el actual estratega azul, es con quién más relación ha tenido. "No nos metemos en nada, somos muy prudentes, pero con el profe Diego López es el único con el que me he dado quince minutos para conversar, con el resto no he tenido relación", aseveró.

La U femenina comenzó de gran manera la segunda rueda goleando a la UC en el Estadio Nacional (Prensa Universidad de Chile)

Sobre si podría dar algún consejo al Memo López, Véliz solo dio palabras de apoyo, "desear todo el éxito, que le vaya bien, que tenga fe en su trabajo, que tenga convicción que va a revertir esta situación compleja porque no es fácil estar en los zapatos de él. Solo desear el éxito, el buen augurio, porque él lo necesita, los jugadores lo necesitan, el club lo necesita".

ver también Thomas Rodríguez feliz en La Calera y no esconde deseo de volver a la U

Finalmente tuvo palabras para aquellos que dicen que el equipo femenino da el bálsamo a un club un tanto desorientado, Carlos Véliz quiso ser prudente. ", somos una institución a la cual todos representamos. Nos pone contentos que los hinchas sientan alegría con nosotros y nosotros dar esas alegrías", cerró.