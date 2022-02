El triunfo de la selección chilena el reciente día martes le dio un tanque de oxígeno a los dirigidos por Martin Lasarte, para mantener vivo el sueño de ir al Mundial y, por otra parte, dejó a su rival, la selección boliviana, sin chances de pelear un cupo para Qatar 2022.

Ante esta situación, el volante y seleccionado boliviano, Alejandro Chumacero dialogó con el medio deportivo AS y comento sobre la mala suerte que tuvo su selección de cara a la portería y destacó la labor del arquero nacional, Bryan Cortés.

“No entró, no entró. Un arquerazo (Cortés), tapó todo. Creo que es la victoria de él y parte del equipo. Es así el fútbol, a veces cuando no quiere entrar, no entra. A veces estás ansioso de poder hacer un gol y cuando te lo hacen es peor, es una frustración muy grande. Aprovechó muy bien Chile y se llevó la victoria”, inició indicando el mediocampista.

Posteriormente, el ex volante de la Unión Española fue consultado sobre si la victoria de Chile fue justa en La Paz, en donde el jugador dejo entrever que la suerte fue un gran aliado para La Roja.

“La verdad, le jugó la fortuna de que no nos entró la pelota. Pero aquí es con goles, y así se gana. Nosotros no pudimos meter el gol anhelado, se iba a venir el segundo, pero Chile aprovechó una jugada, hicieron el segundo y el tercero. Hicimos el 2-3, pero el tercer gol de Chile fue fulminante para nosotros”, sentenció el jugador de 30 años.

Finalmente, Chumacero se refirió a lo que fue el partido de otra figura de dicho partido, el delantero nacional, Alexis Sánchez, quien anotó un doblete en La Paz y recibió todos los elogios del apodado Chumasteiger.

“Extraordinario, hizo un gran partido. ¿Qué te puedo decir? Todos lo conocemos, es un gran jugador, se aprende de él, es un referente. En muchas ocasiones lo tuve en contra y ha sido un honor jugar en contra de esa clase de jugadores”, cerró el ex hispano.

La selección boliviana junto a Alejandro Chumacero deberán finalizar estas eliminatorias enfrentándose a Colombia y Brasil, mientras que La Roja tendrá su cierre de clasificatorias visitando a la Scratch y recibiendo a Uruguay, en el mes de marzo.