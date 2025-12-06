Un duro revés como local sufrió el Real Betis de Manuel Pellegrini en La Liga de España tras caer goleado 5-3 frente al Barcelona, sólido líder de la competición.
Pese a ir en ventaja tras la temprana anotación de Antony (6’), el conjunto culé dio vuelta el marcador en apenas dos minutos tras dos goles de Ferrán Torres (11’ y 13’).
A los 31’, el Betis totalmente superado sufrió una tercera estocada en los pies de Roony quien puso el 3-1. A los 40’, un intratable Ferrán Torres nuevamente se inscribió en el marcador y puso el 4-1 parcial.
Ya en el segundo tiempo, una mano de Marc Bartra en el área le significó a Lamine Yamal convertir desde el punto penal a los 59’, y prácticamente sentenciar la goleada a favor de los catalanes.
Sobre el final, el conjunto del ‘Ingeniero’ despertó y mediante un córner, Diego Llorente (85’) descontó las diferencias, hasta que finalmente a los 90’, Cucho Hernández de penal puso el definitivo 5-3.
Con este resultado, Barcelona se mantiene firme en la cima con 40 puntos mientras que Real Betis se estancó en el 5° lugar con 24 unidades y mira a siete escalones de distancia los puestos de Champions League.