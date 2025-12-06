Un duro revés como local sufrió el Real Betis de Manuel Pellegrini en La Liga de España tras caer goleado 5-3 frente al Barcelona, sólido líder de la competición.

Pese a ir en ventaja tras la temprana anotación de Antony (6’), el conjunto culé dio vuelta el marcador en apenas dos minutos tras dos goles de Ferrán Torres (11’ y 13’).

A los 31’, el Betis totalmente superado sufrió una tercera estocada en los pies de Roony quien puso el 3-1. A los 40’, un intratable Ferrán Torres nuevamente se inscribió en el marcador y puso el 4-1 parcial.

SEVILLE, SPAIN – DECEMBER 06: Players of Real Betis applauds the fans following the LaLiga EA Sports match between Real Betis Balompie and FC Barcelona at Estadio La Cartuja on December 06, 2025 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Ya en el segundo tiempo, una mano de Marc Bartra en el área le significó a Lamine Yamal convertir desde el punto penal a los 59’, y prácticamente sentenciar la goleada a favor de los catalanes.

Sobre el final, el conjunto del ‘Ingeniero’ despertó y mediante un córner, Diego Llorente (85’) descontó las diferencias, hasta que finalmente a los 90’, Cucho Hernández de penal puso el definitivo 5-3.

Con este resultado, Barcelona se mantiene firme en la cima con 40 puntos mientras que Real Betis se estancó en el 5° lugar con 24 unidades y mira a siete escalones de distancia los puestos de Champions League.

Tabla de posiciones de LaLiga